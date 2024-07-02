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Вторник, 2 июля 2024, 09:36 мск

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В Ялте начинается высокий туристический сезон

Ялта входит в высокий курортный сезон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в городской агломерации официально работает 194 объекта размещения на 38 тысяч мест.

В июне, по данным администрации Ялты, санатории, пансионаты, гостиницы, отели были заполнены более чем на 67%. Это на 15% выше аналогичного прошлогоднего показателя.

На июль забронировано около 80% мест.

Всего с начала 2024 года Ялту посетили более 1 миллиона туристов – это больше половины всего турпотока в Крым.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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