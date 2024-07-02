В Севастополе начали выплачивать компенсации пострадавшим во время ракетной атаки 23 июня

30 миллионов 800 тысяч рублей выделено из резервного фонда правительства на выплаты пострадавшим и семьям погибших во время ракетной атаки на Севастополь 23 июня. Об этом сообщила директор городского департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина.

Как уже сообщал «Новый День», тогда погибли 4 человека и 153 получили ранения.

С семьями погибших работают в индивидуальном порядке – каждая получить по 1 млн рублей. Пока получено два заявления.

Раненые, кому был причинен тяжкий и средний вред здоровью, получат по 400 тысяч рублей. За легкие ранения выплатят 200 тысяч рублей. Сейчас проводится 45 судмедэкспертиз.

Кроме того, сейчас составляются списки нуждающихся в помощи людей, находящихся в больницах Москвы и Севастополя: некоторым могут понадобиться костыли либо инвалидные кресла. Им обещают предоставить необходимое на прокат на безвозмездной основе.

Более 15,5 млн рублей уже выплачено горожанам за поврежденное во время атаки имущество. В работе еще 98 заявлений в стадии оформления актов о повреждении имущества и 39 автомобилей.

Севастополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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