В одном из кафе Севастополя во время воздушной тревоги подрались из-за воды

Посетители и сотрудники одного из баров Севастополя подрались во время воздушной тревоги из-за воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне на Северной стороне. Компания женщин с детьми возвращалась с концерта, когда завыли сирены. Все укрылись в кафе.

Позже одна из матерей пожаловалась, что сотрудники заведения отказались продать им воду.

«Сотрудники рассказали нам другое. Дети разливали воду (которую сначала компании всё же продали), рвали салфетки и мусорили, родители на это не обращали внимания. Когда мама попыталась купить минералки взамен разлитой, её попросили убрать бардак, но она отказалась», – пишет telegram-канал «Mash на волне».

Видео, выложенное в соцсетях, подтверждает: детишки (судя по всему, уже школьники) ни в чем себе не отказывали – ходили на руках, запрыгивали друг на друга, скакали по кафе. Родители утихомирить их не пытались, зато одна из матерей настойчиво требовала воды, на давая сотруднице кафе ответить, а потом и вовсе начала хватать девушку за руки и пыталась оттащить ее от холодильника с водой.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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