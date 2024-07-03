Жители стран НАТО заявили о недоверии Зеленскому

Американский исследовательский центр Pew Research проанализировал рейтинг доверия президенту Украины Владимира Зеленского в 35 странах мира. В 20 из них тех, кто не доверяет оказалось значительно больше тех, кто верит.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидерами по недоверию стали Венгрия и Греция, где такой позиции придерживаются соответственно 83% и 72% опрошенных. Доверяют Зеленскому в обеих странах всего по 14%.

Из других стран НАТО президенту Украины не доверяют в Италии и Турции (по 60%), а также во Франции (53%).

В списке не доверяющих Израиль (48% против 40%), крупнейшие страны Латинской Америки, ряд стран Африки и Юго-Восточной Азии.

Больше всего верят Зеленскому в Швеции и Великобритании.

В Испании участники опроса разделились почти пополам: 46% не доверяют, 48% доверяют. В США о доверии президенту Украины заявили 48%, о недоверии – 39%.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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