ФАС вынесла предупреждение операторам связи за роуминг в Крыму

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение крупнейшим сотовым операторам связи за взимание дополнительной платы при нахождении абонентов в Крыму и Севастополе. Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, с 1 января 2024 года для операторов связи созданы экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи на территории полуострова без взимания дополнительной платы на уровне домашнего региона. Однако МТС, Мегафон и Билайн продолжают расценивать такие услуги как роуминг.

Правда, один из операторов в середине июня заявил, что приступил к доработкам в IT-системах и планирует привести тарифы в регионе в соответствие с общероссийскими к осени.

Но ФАС требует сделать это в течение ближайших 30 дней.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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