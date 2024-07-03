В Крыму нашли древнюю плиту с необычным орнаментом

На востоке Крыма нашли мраморную плиту возрастом более 2 тысяч лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», артефакт из белого мрамора обнаружен в ходе Артезианской археологической экспедиции. Очередной сезон на городище, расположенном в 20 км от Керчи рядом с селом Чистополье, начался в мае.

Специалисты предполагают, что плита – часть храма Зевса Генарха и Сотера (родоначльника и защитника), обнаруженного в прошлом году. Храм был построен во времена Боспорского царства – в 63 – 47 годах до нашей эры. Считается, что плита была частью жертвенного стола. На ней сохранился необычный рельефный орнамент вдоль фасада. Судя по пигментным пятнам, мрамор был расписан красками. Сейчас реставраторы пытаются восстановить цвета.

А археологи надеются найти торс Зевса и беломраморные части украшения алтаря.

Напомним, что городище Артезиан с культурным слоем около 6 метров является объектом культурного наследия федерального значения.

Керчь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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