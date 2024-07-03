В Крыму завершено расследование дела о растлении на детской площадке

В Крыму завершено расследование в отношении рабочего из поселка Кировского: мужчина растлевал малолетних на детской площадке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в июне 2023 года на детской площадке во дворе многоквартирных домов по улице Октябрьская местный житель совершил действия сексуального характера в отношении пятерых играющих там детей в возрасте 9 – 12 лет. Одна из девочек сообщила о случившемся по телефону родителям, которые сразу же вызвали полицию.

Мужчину задержали. Детям пришлось проходить курс реабилитации.

«В настоящее время расследование уголовного дела в отношении 45-летнего рабочего одного из предприятий пгт Кировское, обвиняемого в преступлении сексуального характера в отношении малолетних (п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ), завершено», – сообщили ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Симферополь, Олег Яковенко

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