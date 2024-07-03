Внучка крымского миллионера покалечила 2-летнюю малышку

Родственница крымского миллионера покалечила 2-летнюю малышку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 13-лоетняя школьница гоняла на электорсамокате в Гагаринском парке Симферополя, не справилась с управлением и влетела в коляску, в которой находилась двухлетняя девочка.

«Родители ребенка попытались выяснить контакты взрослых родственников, но тинейджерка, по словам очевидцев, просто укатила с места, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Малышку с разбитым носом и рассечением лба отвезли в больницу».

Родителей школьницы все-таки нашли: ее отец ранее работал в правоохранительных органах, а один из родственников – местный миллионер.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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