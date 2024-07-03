В Крыму создают своего «Вагнера»

В Крыму создают гибрид овец, саморегулирующих количество шерсти в зависимости от погоды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гибридную породу назвали «Крымский Вагнер». Она будет отличаться способностью сбрасывать шерсть в жару.

«Это значит, что затраты на стрижку уменьшаются, это будет эффективно», – цитирует РИА Новости Крым директора ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» Владимира Паштецкого.

Первые животные «с голыми животами» уже выведены. Окончательное формирование породы планируется в течение 3 – 4 лет.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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