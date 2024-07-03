В Крыму телефонные компании наказали за звонки мошенников

Крымские суды с начала 2023 года оштрафовали операторов сотовой связи на 1,2 миллиона рублей за пропуски звонков от мошенников. В пересчете на конкретные дела это немного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еженедельно крымчане отдают телефонным мошенникам по несколько миллионов рублей. Например, только за последнюю неделю жертвами подобного обмана стали 66 крымчан.

При этом, по данным прокуратуре РК, в 2024 году зарегистрировали 1 тысяча 262 преступления в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, связанных с дистанционными хищениями денег. При этом за последние полтора года возбуждено всего шесть административных дел в отношении операторов связи за неисполнение обязанности по прекращению оказания услуг и по пропуску трафика в свою сеть в случаях, установленных законодательством РФ (ст.13.2.1 КоАП РФ).

Суды рассмотрели пять из этих дел, назначив административные наказания в виде штрафов на общую сумму 1,2 млн рублей.

Еще одно дело находится в стадии рассмотрения.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, на сегодняшний день 97% всей номерной емкости в России подключено к специальной платформе «Антифрод», созданной для борьбы с подменными номерами (она проверяет, действительно ли абонент, с чьего номера происходит вызов, совершает данный звонок, и без этого подтверждения не пропускает вызов). Однако в стране функционируют несколько десятков операторов, которые продают номера, не подключенные к системе.

«Возникает проблема, что наказывают компанию, которая выполняет все требования законодательства и борется с мошенниками, а оператор, с сети которого прошел звонок мошенников, не понес никакого наказания», – цитирует Муртазина РИА Новости Крым.

Плюс ко всему, в России пока не блокируются звонки из-за границы, хотя число мошеннических звонков с Украины и из других стран в последнее время выросло в разы.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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