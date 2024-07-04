Крым намерен стать главным в России поставщиком сахарной свеклы

Крым претендует на роль главного российского поставщика сахарной свеклы. Об этом рассказал директор ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» Владимир Паштецкий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до недавнего времени в России не было собственных семян этой культуры. Но уже сегодня насчитывается порядка тридцати гибридов сортов отечественной селекции.

«В Крыму около 350 гектаров семенников сахарной свеклы заложено, – цитирует Паштецкого РИА Новости Крым. – Сейчас создается кооперация, где ставится задача – через два-три года Крым должен обеспечить минимум 50% – 60% потребностей страны в семенах сахарной свеклы».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube