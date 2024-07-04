Не хватает: в Евпатории ввели графики подачи воды

В Евпатории ввели графики подачи воды – это связано с ремонтом магистрального водовода, аномально высокой температурой воздуха, отсутствием осадков и высоким потреблением.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУП «Вода Крыма», ограничения коснутся самой Евпатории, а также поселков Заозерное, Мирный, Новоозерное.

Графики вводятся с сегодняшнего дня, 4 июля: с 23:30 до 6:00 давление будет снижено до 0,5 – 1 атмосферы. Утверждается, что это почувствуют только обитатели вторых и более высоких этажей, на первых уровнях и в частном секторе проблем с водой быть не должно.

В случае увеличения запасов ресурса в резервуарах чистой воды давление в системе водоснабжения будет увеличено без оповещения, обещают в ГУП.

Евпатория, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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