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Четверг, 4 июля 2024, 19:48 мск

Новости Крым

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На Крым надвигается грозовой фронт

В Крыму снова ожидаются ливни и грозы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сейчас дожди идут в районе в Севастополя, к вечеру фронт может накрыцть весь полуостров: прогнозируются сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 17-22 м/с.

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу местами ожидаются грозы и местами сильные ливни.

В субботу, 6 июля, осадки прогнозируются преимущественно на востоке полуострова. А в воскресенье, 7 июля, в Крыму вернется жара – днем столбики термометров будут подниматься до +35 в тени.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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