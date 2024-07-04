На Украине «потеряли» более половины мобилизационного резерва

Реальный мобилизационный резерв на Украине превышает 4 млн человек, но где искать более половины этих людей, никто не знает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно официальным данным, на Украине есть 11,1 млн мужчин в возрасте от 25 до 59 лет, то есть подлежащих мобилизации.

По информации НАТО на весну текущего года, от 700 до 900 тысяч из них уже в армии. Еще около 4 млн человек находятся за границей.

Около 1,5 млн могут иметь инвалидность.

Официально трудоустроены 2,6 млн мужчин призывного возраста, но 600 тыс из них забронированы. Где искать еще 2,1 млн – 2,3 млн потенциальных солдат, никто не знает: после усиления мобилизации большинство украинских мужчин предпочитает работать неофициально и без серьезной надобности на улицу не выходить.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube