Реальный мобилизационный резерв на Украине превышает 4 млн человек, но где искать более половины этих людей, никто не знает.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно официальным данным, на Украине есть 11,1 млн мужчин в возрасте от 25 до 59 лет, то есть подлежащих мобилизации.
По информации НАТО на весну текущего года, от 700 до 900 тысяч из них уже в армии. Еще около 4 млн человек находятся за границей.
Около 1,5 млн могут иметь инвалидность.
Официально трудоустроены 2,6 млн мужчин призывного возраста, но 600 тыс из них забронированы. Где искать еще 2,1 млн – 2,3 млн потенциальных солдат, никто не знает: после усиления мобилизации большинство украинских мужчин предпочитает работать неофициально и без серьезной надобности на улицу не выходить.
Киев, Платон Ефимчук
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