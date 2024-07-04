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Четверг, 4 июля 2024, 19:48 мск

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Украинские чиновники вывозят своих мужчин за границу, прикрываясь сиротами

Киевские чиновники вывозят своих родственников призывного возраста за границу под прикрытием сирот. Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», омбудсмен отправил в Офис Генпрокурора, Нацполицию и другие службы документы об эвакуации в марте 2022 года воспитанников Центра детской реабилитации. Тогда 68 детей в сопровождении 20 взрослых были вывезены из страны в детский лагерь города Вупперталь в Германии.

Позже выяснилось, что на территории лагеря представителей Украины нет, а дети находятся исключительно на попечении немецкой стороны.

Оказалось, что среди сопровождающих были люди, которые не имели отношения к этой сфере, и только за день до эвакуации стали работниками Центра, а некоторые никогда не были трудоустроены. Среди них – близкий родственник руководителя Службы по делам детей и семьи Киева и родственник руководителя Центра социально-психологической реабилитации детей №1 Киева.

Все сопровождающие сирот мужчины уволились с работы после того, как оказались за пределами государства, на Украину ни один из них не возвращался.

Лубинец просит провести расследование, а также ужесточить контроль за выезжающими за границу в командировки.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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