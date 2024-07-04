В Крыму и Севастополе озвучили общие результаты ЕГЭ

В Крыму и Севастополе подвели итоги ЕГЭ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в РК высший балл на экзаменах получил 31 выпускник. Больше всего стобалльных результатов было получено по литературе и русскому языку, математике и физике.

При этом более 2000 выпускников остались недовольны своими результатами и воспользовались новым правом пересдать один предмет – обществознание, базовую математику, информатику, русский язык и литературу.

Сегодня экзамен пересдали 1 тыс 177 человек, завтра – 824. Результаты пересдачи станут известны не позднее 17 июля, и выпускники еще успеют подать документы в университеты.

В Севастополе 100 баллов на ЕГЭ получили 24 человека. А 500 юных севастопольцев окончили школу с золотыми и серебряными медалями.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube