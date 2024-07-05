Во время ночной атаки дронов на Кубани пострадали шесть человек

Во время ночной атаки в Приморско-Ахтарске Краснодарского края поврежден многоквартирный жилой дом, есть пострадавшие. Об этом заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на пятницу, 5 июля, над городом сбито несколько украинских беспилотников. Их обломки упали на гражданскую инфраструктуру.

«Госпитализированы шесть человек, среди них двое детей. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь», – рассказал губернатор. – Дал поручение главе района Максиму Бондаренко держать ситуацию на постоянном контроле и оказать максимальную поддержку семьям пострадавших.

В результате атаки поврежден трехэтажный многоквартирный дом. Жильцов дома эвакуировали. Подготовлен пункт временного размещения для всех, кому это будет необходимо».

Кроме этого, добавил Кондратьев, нарушена работа энергоподстанции, питающей значительную часть города. Идут ремонтно-восстановительные работы.

Добавлено: одна из пострадавших – шестилетняя девочка – скончалась в больнице.

Краснодар, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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