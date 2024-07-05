В Севастополе в ДТП попал автобус, есть погибшие

В Севастополе в ДТП попал маршрутный автобус, есть погибшие и раненые.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД по Севастополю, авария произошла сегодня около 6 часов утра в районе дома №51на Карантинной улиц: Mitsubishi Lancer на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским маршрутным автобусом БАЗ № 107, следовавшим в сторону Камышовой бухты.

От удара автобус вылетел за пределы дороги. Водитель БАЗ погиб на месте, различные травмы, по предварительным данным, получили три пассажира автобуса и водитель Mitsubishi. «В ходе медосвидетельствования установлено, что водитель иномарки трезв», – заявили в УМВД.

По факту аварии проверку начала прокуратура. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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