Закрытое море: аварию на коллекторе в Феодосии пока не устранили

В Феодосии продолжаются ремонтные работы на городском коллекторе.

Как уже сообщал «Новый День», коммунальная авария произошла накануне, и стоки пошли по реке Байбуге в море. Поскольку устье расположено в зоне городских пляжей, все их временно закрыли для купания.

Ситуация обсуждалась на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Василий Мизин отметил, что при сегодняшнем прогреве моря (+24 градуса) и ожидаемом усилении ветра высока вероятность дальнейшего распространения пятна слива сточных вод.

Забор проб воды для анализа обещают проводиться ежедневно.

Феодосия, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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