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Пятница, 5 июля 2024, 18:23 мск

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Крымские спортсмены, отказавшиеся от Олимпийских игр в Париже, получат компенсацию

Крымские спортсмены, имевшие возможность поехать на Олимпийские игры в Париже и выступать без флага России, но отказались от участия, получат компенсацию. Об этом сообщила министр спорта РК Ольга Торубарова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», принять участие в Олимпийских играх 2024 года могли пятеро крымчан, но все они отказались выступать под нейтральным флагом.

«Они получат выплату в таком же объеме, как и за победу в V Играх стран БРИКС – 1 млн рублей», – рассказала Торубарова.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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