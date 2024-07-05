В Крыму обезвредили банду «черных риелторов», которые лишили нескольких крымчан жилья и земли.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении ФСБ, участники преступной группы были членами правления товарищества собственников недвижимости «Орбита» и разработали схему по незаконному лишению прав на имущество членов указанного ТСН.

«В СНТ «Орбита» не переоформили документы после 2014 года, этим решила воспользоваться компания рецидивистов, – уточняет telegram-канал «Mash на волне». – Новый председатель был в контрах со старым и согласился подписать бумажки, по которым участок на Абрикосовой перейдет сообщникам, и закрыть глаза на то, что там по праву живут другие люди.

Главарь банды ночью привез в СНТ кадастрового инженера, тот сделал левое межевание, пакет документов отдали в администрацию. Жителей начали кошмарить визитами. Дом пытались продать, но сделку не дала завершить ФСБ».

В ходе расследования вскрылись и другие факты. Так, в ноябре 2021 года злоумышленники незаконно лишили права на земельный участок и расположенный на нем дачный дом проживающую в нем женщину.

В мае 2023 года двое членов преступной группы аналогичным образом незаконно лишили жителя Керчи права на квартиру стоимостью более 5 млн рублей, впоследствии продав ее третьим лицам. Бывшему владельцу обещали социальное жилье и 1 млн рублей, но в реальности просто выставили его на улицу.

Злоумышленников задержали сотрудники ФСБ во взаимодействии с керченской полицией при силовой поддержке отряда особого назначения «Грифон». Материалы уголовного дела переданы в следственные органы МВД.

Керчь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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