Кубанский триллер: кладовщица взяла в заложники начальников и убила двух из них

В Краснодаре кладовщица местного хлебозавода взяла в заложники начальниц и убила двух из них.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», настоящий триллер развернулся на улице Снесарева.

Кладовщица хлебзавода №6 часто скандалила с начальством. Узнав, что в гости к завскладом придет директор предприятия, неуживчивая женщина решила раз и навсегда разобраться с обеими.

3 июля она приехала домой к заведующей складом, но застала там не директора предприятия, а другую коллегу. Прямо с порога незваная гостья начала угрожать женщинам игрушечным пистолетом, а затем заставила их выпить неизвестные таблетки. Обе жертвы погибли на глазах у убийцы.

После их смерти кладовщица позвонила директору хлебозавода и потребовала, чтобы та приехала. Руководителя предприятия она тоже собиралась убить.

«Женщина застала в квартире страшную картину: тела двух сотрудниц и третья в неадекватном состоянии, – пишет Kub Mash. – Уйти с места расправы она уже не смогла: подчиненная ее связала, угрожая игрушечным пистолетом».

Спас директора завода сын: он приехал за матерью, услышал крики и вызвал полицию.

Возбуждено уголовное дело, убийце грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее женщина была судима за кражу. Сейчас ей назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Краснодар, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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