В Крыму произошла авария на магистральном газопроводе

В Алуште произошла авария на газопроводе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне, в 21:42 поступило сообщение о возгорании газораспределителя в селе Виноградное. Оказалось, что в лесном массиве произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы, началось факельное горение с переходом огня на лес. Причины аварии пока не называются.

В тушении пожара принимали участие около 100 сотрудников МЧС, лесники контролировали периметр, отлеживая передвижение огня. Тушение осложняла сухая и жаркая погода.

В 2:15 7 июля глава Алушты Галина Огнёва сообщила, что пострадавших нет, жилым домам ничего не угрожает.

В 3:15 было заявлено, что пожар локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

О ликвидации открыто горения лесной подстилки заявили около 7:30. Площадь пожара составила около 4,2 тысячи квадратных метров.

В связи с повреждением магистрального газопровода временно приостановлено газоснабжения потребителей в насаленных пунктах Малый маяк, Утёс, Чайка, Бондаренково, Лазурное, Виноградное, Кипарисное, Пушкино, Лучистое, Лаванда, Семидворье, Изобильное, Верхняя Кутузовка, Нижняя-Кутузовка.

Информацию о ходе восстановительных работ обещают размещать дополнительно.

Алушта, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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