В Севастополе ребенка зажало дверями в троллейбусе

В Севастополе маленькую девочку зажало дверями в троллейбусе.

Как сообщили РИА «Новый День» в городской прокуратуре, инцидент произошел 6 июля в 17:04. Водитель троллейбуса, следовавшего по маршруту №12 в сторону центральной части города, на остановке общественного транспорта «Школа 38» осуществлял посадку и высадку пассажиров на проезжей части, далеко от бордюра посадочной площадки. При этом он закрыл двери троллейбуса, не убедившись в безопасности пассажиров. В результате двери зажали малолетнюю девочку, которая заходила в салон.

«Прокуратурой будет дана оценка полноты исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок», – сообщили в ведомстве.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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