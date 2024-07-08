В Севастополе обнаружили древний артефакт мирового уровня

В Херсонесе обнаружили древнюю плиту, претендующую на статус находки мирового уровня.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе историко-археологического музея-заповедника, мраморная круглая плита, залегавшая в грунте лицевой стороной вниз, найдена на пересечения главной улицы античного Херсонеса с 15-й поперечной улицей города в засыпи подвала ранневизантийского времени.



Она сохранилась полностью и представляет собой столешницу (менсу) с диаметром 65 см. Край плиты оформлен по периметру выкружкой. Лицевая поверхность покрыта мелкими насечками. Поверхность оказалась зашлифованной, только в одном сегменте, на котором расположены рельефные изображения двух длинных прямоугольных полос, которые разделены поперечными линиями на отрезки. На концах полос размещены выступы-указатели. Изображения представляют собой линейки с указанием общей длины и пропорциональных частей, соответствующих длинам определенной метрической системы. Длина маленькой линейки 29,4 см, а большой с разметкой – 55,6 см.

Фото официального сайта ГИАМЗ «Херсонес Таврический»

Ученые предположили, что стол с изображением мерной линейки являлся метрическим стандартом, установленным властями Херсонеса в качестве эталона. Стол мог находиться в небольшом помещении при храме, или у входа на Агору.

«В древности было множество стандартов, и каждый полис или государство применяло свои, – отмечают в заповеднике. – Дискуссии об использовании той или иной практики продолжались длительное время. Единая, современная система мер длины, стала складываться лишь в Новое время.

Греки и римляне использовали фут как единицу длины, однако стоит заметить, что римский фут был короче греческого, римляне были первыми, разделившими фут на 12 меньших единиц. Они также стандартизировали длину, используя медные стержни, которые, вероятно, соответствовали длине ступни императора. Каждый такт был разделен на двенадцать равных частей, причем унция, римское слово, обозначала двенадцатую часть.

Фут (29,6 см в среднем) не просто являлся одной из основных мер длины, но и использовался при планировке местностей, в скульптуре и в архитектуре, в модуле, в качестве основной условной единицы для координации размеров статуи и здания».



Подчеркивается, что среди сотен других древнегреческих городов Херсонес выделяется тем, что в его округе сохранилась античная сельскохозяйственная размежевка, разделившая хору херсонеситов на одинаковые по площади участки. Межевые обозначения (ограды участков) в других центрах Эллады почти не сохранились, а в Херсонесе напротив – пережили более двух тысячелетий и до сих пор исследуются археологами.

Модули, использовавшиеся греками во время межевания стали одной из центральных тем при изучении земледельческой округи древнего города. Исследователи сходятся на том, что при проектировании херсонесского кадастра в IV в. до н.э. греками за основу была взяты египетская оргия в 2,094 м и составлявший ее четвертую часть египетский локоть (52,35 м). Несколько большее значения локтя на вновь обнаруженном эталоне, вероятно, говорит о том, что последний изготовлен позднее, когда система измерений в городе претерпела некоторые измерения. В пользу этого свидетельствует и значение местного фута на эталоне, практически совпадающее со значением римского фута.

Находка плиты с изображением мер длины является поистине уникальной, отметила ученый секретарь музея Наталия Гинькут: «Визуализация меры длины античного времени встречается очень редко. В мире известны, например, несколько изображений римских эталонов фута – на надгробиях Статилия (Statilian foot) и Коссутия (Cossutian foot), предположительно знаменитого архитектора, которого упоминает Витрувий, на памятнике Эбутия (Aebutian foot) и на на мраморном постаменте в Via Aurelis (Capponian foot). Все эти памятники хранятся в Капитолийских музеях в Риме. Средняя величина эталонов римского фута составляет 29,62 см. Изображен фут и на ранневизантийской мозаике конца 4-начала 5 в. н.э. из дома Евстолия в Курионе на Кипре».



Херсонесские ученые только приступили к изучению уникальной находки, но уже сейчас с уверенностью утверждают, что открытие «Херсонесского» эталона длины, «Херсонесского фута», относится к разряду мировых:

«Херсонесский фут» позволяет расширить горизонты исследований всего Средиземноморского региона, предоставляя ученым новые данные и возможности», – заявляют в заповеднике.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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