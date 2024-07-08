Все за бычком: в Азовском море начался заморный период

В Крыму разрешили внеплановую добычу бычка – в Азовском море начался заморный период.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вода в море прогрелась до +27 градусов. В связи с этим сокращается количество кислорода, и рыба начинает задыхаться. Чтобы избежать массовой и бесконтрольной гибели ценных пищевых ресурсов, объявляют внеплановый вылов.

Согласно графику, добыча бычка в Крыму начинается в середине августа. Но из-за заморного периода ловить его в Азовском море можно с 4 июля и до особого распоряжения. Причем, можно использовать механизированные донные тралы –драги (во время официального периода «охоты» на бычка драги строго запрещены).

Керчь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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