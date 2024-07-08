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Понедельник, 8 июля 2024, 14:23 мск

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Три курортных города Крыма остались без света

Три курортных города Крыма – Ялта, Алушта, Евпатория и часть Бахчисарайского района остались без света.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУП «Крымэнерго», авария произошла на сетях в Ялте. В результате исчезла электроэнергия в части городской агломерации, без света несколько районов Алушты, а также село Изобильное и поселок Розовый. В Бахчисарайском районе авария задела поселок Куйбышево, села Танковое, Малое Садовое, Новоульяновка; в Евпатории – поселок Заозерное, в Сакском районе – село Уютное.

Аварийные работы уже ведутся, но когда возобновится подача электроэнергии, никто не прогнозирует.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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