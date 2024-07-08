В Крыму заявили о 25% росте турпотока

В июне в Крыму отдохнули 747 тысяч туристов. Это на 25% выше аналогичного прошлогоднего показателя, заявил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уровень бронирования мест размещения составляет 51%, на август – 47%.

По словам министра, одни из конкурентных преимуществ Крыма в текущем сезоне – цена: отельеры подняли стоимость размещения только на уровень инфляции, и сейчас она в среднем на 20% ниже, чем на других черноморских курортах. Напомним, в начале июня сообщалось, что ряд владельцев мест размещения подняли цены на 10% – 15%.

Ганзий так же сообщил, что за 10 лет в составе Российской Федерации в Крыму построено более 70 новых гостиниц и санаториев, модернизировано 560. Всего в республике классифицировано и работает в правовом поле около 1 тысячи 100 мест размещения, еще от 9 тыс до 12 тыс находятся в теневом секторе.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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