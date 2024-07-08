В Евпатории море от желающих искупаться будет охранять полиция

В Евпатории море от желающих искупаться на набережной имени Терешковой будет охранять полиция.

Как уже сообщал «Новый День», первая прогулочная зона вдоль моря в Евпатории появилась во второй половине XIX века. Сейчас часть набережной – это своеобразный архитектурный музей, где можно увидеть здания конца XIX – начала XX веков.

Длина набережной – почти полтора километра. Между ней и морем располагались бетонные плиты. Пляжа, как такового, здесь не было, а из-за каменистого дна, скользких бетонных плит и затопленных лодок купание здесь было запрещено. Однако желающих «окунуться» именно в этом месте всегда было много.

В 2017 году началась реконструкция набережной, она затянулась почти на 7 лет. А стоимость работ выросла с 770 млн рублей до 1,69 млрд рублей. Проект предусматривал превращение бетонной отбивки между море и променадом в благоустроенный галечный пляж.

Зону, действительно, отсыпали галькой, но пляж так и не сделали, зато расставили таблички «Купаться запрещено».

В мэрии заявляют, что полоса гальки является берегоукрепляющим сооружением, эта территория не включена в городскую пляжную схему, обследование дна не проводится.

Впрочем, запрет мало кого останавливает. Несколько купальщиков уже получили травмы. Поэтому городские власти решили прибегнуть к помощи силовых структур: территорию будут патрулировать сотрудники полиции.

Местные жители и туристы недовольны: исчезновение большого традиционного пляжа в курортном городе удивляет и тех, и других.

Напомним, что проблемы с купанием возникли и в Феодосии: из-за аварии на коллекторе с 4 июля закрыты все городские пляжи.

Евпатория, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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