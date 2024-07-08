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Понедельник, 8 июля 2024, 19:35 мск

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Минздрав Крыма может возглавить врач из Воронежа

Министерство здравоохранения Крыма может возглавить врач из Воронежской области.

Как уже сообщал «Новый День», предыдущий глава ведомства Константин Скорупский ушел в отставку в середине мая, так как не смог решить проблемы с поставками лекарств. Временно исполняющей обязанности главы ведомства назначили первого заместителя министра Ольгу Растригину.

Воронежская пресса со ссылкой на источники в медицинской сфере пишет, что власти Крыма предложили возглавить республиканское министерство здравоохранения главному врачу Лискинской районной больницы Алексею Натарову.

Сам Натаров ситуацию не комментирует, но в минувшую пятницу, 5 июля, он отработал в больнице последний день. Это подтвердили в министерстве здравоохранения Воронежской области.

Алексей Натаров родился в Хабаровском крае. К 38 годам успел получить три высших образования: ВГМУ имени Бурденко (лечебный факультет), ВГУ (экономический факультет) и РГУП (юриспруденция); стать кандидатом медицинских наук; поработать урологом в воронежской Больнице скорой медицинской помощи №1 и дорасти до заместителя главврача по организационно-методической работе.

Лискинскую районную больницу возглавил в ноябре 2022 года.

Женат, воспитывает четырех детей.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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