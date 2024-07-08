Либо холодильник, либо вентилятор: глава Крыма прокомментировал массовые отключения электроэнергии

Жителей Крыма просят включать электроприборы по очереди, так как сети не справляются с нагрузкой.

Как уже сообщал «Новый День», во время аномальной жары в Крыму фиксируются массовые отключения электроэнергии. Ситуацию прокомментировал глава РК Сергей Аксенов:

«Аварии связаны, прежде всего, с увеличением нагрузок на энергосистему из-за использования систем вентиляции, кондиционирования, холодильного оборудования.

Самая сложная ситуация на данный момент сложилась в Алуште и прилегающих районах городского округа. Здесь после аварии на газопроводе сильно возросла нагрузка на электрические сети.

В связи с экстремальной жарой количество аварийных бригад «Крымэнерго» увеличено. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения там, где оно было нарушено.

На сегодня пиковая мощность потребления в регионе составила 1194 МВт, этот показатель был зафиксирован около 15 часов. Однако несмотря на увеличение потребления, собственных мощностей у нас достаточно, и энергодефицит Крыму не грозит.

В то же время, чтобы снизить нагрузку на электросети и избежать аварий, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от одновременного включения мощных электроприборов либо включать их поочередно и экономно использовать электроэнергию».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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