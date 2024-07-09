В Крыму продлили ограничения на посещение популярного заповедника

В Ялтинском горно-лесном заповеднике продлили особый противопожарный режим.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Заповедный Крым», с 9 июля часть маршрутов заповедника закрывается на 21 день (до 30 июля) в связи с прогнозируемым установлением 4-го и 5-го классов пожарной опасности.

Часть эколого-просветительских маршрутов закрывается согласно рекомендациям, указанным в приказе Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым «Об ограничении пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ,в целях обеспечения пожарной безопасности», с учетом прохождения туристического сезона и увеличением рекреационной нагрузки в летние месяцы, для недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

Кроме того, в связи с участившимися случаями возгораний на территории Ялтинского заповедника, запрет устанавливается на маршрутах, посещение которых в данный период особенно нежелательно. Речь идет о тропах, проходящих через насаждения хвойных молодняков, – они отнесены к 1-му классу природной пожарной опасности, а также территориях, расположенных в местах труднодоступных для пожарных.

«Объединенная дирекция осознает важность туристического сезона для гостей и местных жителей полуострова, поэтому часть эколого-просветительских маршрутов по-прежнему доступна для посещения, с учетом исполнения посетителями всех рекомендаций, указанных в разрешении на посещение ООПТ», – заявили в ФГБУ «Заповедный Крым», напомнив: за нарушение режима посещения в пожароопасный период предусмотрена административная ответственность (статья 8.32 КоАП РФ).

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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