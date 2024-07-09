В Севастополе подъезды будут автоматически открываться во время воздушной тревоги

В Севастополе все подъезды, на которых установлены электромагнитные замки будут принудительно открываться во время воздушной тревоги. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 8 июля в городе вступило в силу приказ, согласно которому все предприятия и организации, независимо от формы собственности, должны пускать людей во время тревоги. За нарушение предусмотрены штрафы. Приказ был озвучен еще 1 июля, однако горожане до сих пор жалуются, что в случае объявления опасности, деваться им некуда.

Например, на перекрестке улиц Луначарского и Марата есть убежище, но попасть туда невозможно. Заявляют севатпольцы и о том, что при объявлении воздушной тревоги их выгоняют из некоторых банков и торговых центров. Особенно остро стоит вопрос во время сигнала «Баллистика!», когда у горожан есть не более 2 минут, чтобы найти укрытие.

Поэтому городские власти приняли решение установить на подъезды, оборудованные электромагнитными замками, размыкатели, которые будут автоматически срабатывать во время воздушной тревоги.

«Есть другие системы – ключи, механические замки, которые с помощью этого устройства дистанционного не открыть. Но там, где это возможно, такие устройства будут установлены, и во время тревоги подъезды будут доступны, особенно в тех местах, где кроме подъездов никакого другого укрытия нет», – заявил градоначальник.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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