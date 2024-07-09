Жители Ялты требуют ввести дресс-код для туристов, чиновники устраняются

Жители курортной столицы Крыма возмущены поведением отдыхающих и даже потребовали, чтобы городские власти приняли меры, но чиновники чувства горожан не разделяют и от решения проблемы устраняются.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гнев местных жителей вызывают толпы полуголых туристов, которые в таком виде не только разгуливают по пляжам и набережным, но и ходят по скверам, магазинам, кафе и ездят в общественном транспорте.

Горожане составили коллективную петицию к властям Ялты с требованием навести порядок. В администрации ответили: каждое учреждение вправе самостоятельно принимать решение о дресс-коде для посетителей. Ряд кафе и ресторанов, кстати, вывесили соотвествующие таблички на входе.

Многие ялтинские отели и санатории запретили передвигаться по своей территории вне пляжа в плавках и купальниках. появление туристов в купальниках. В административные здания не пускают даже в шортах.

Зато в магазинах, столовых и многих кафе, а также в автобусах и троллейбусах дресс-код не регулируется.

В мэрии заявляют: никаких правовых ограничений на появление полуголых людей на улицах города нет. Штраф может быть наложен только в том случае, если граждане начнут полностью обнажаться в общественных местах. Например, в минувшее воскресенье на набережной Ялты задержали 31-летнего туриста, разгуливающего нагишом. Но разбираться с людьми, которые в купальных плавках бродят по городским дворам, стражи порядка не уполномочены.

Между тем, ялтинцы напоминают властям об объявленной чиновниками борьбе с теневым туристическим сектором и отмечают, что по полуголым людям вполне можно вычислить нелегальные места размещения.

«Конфликты между местными жителями и туристами становится все более актуальным для многих курортных городов. Вопрос о том, как найти баланс между свободой выбора и общественными нормами, пока остается открытым. да и вообще вряд ли когда-нибудь разрешится – ведь никакой полноценной общественной дискуссии по этому поводу нет», – отмечает telegram-канал «Акценты юга».

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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