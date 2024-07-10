Крым потребует у Украины компенсацию за весь нанесенный ущерб, включая лингвоцид

Власти Крыма расширят список претензий к Украине потребуют компенсации за нанесенный ущерб. Об этом сообщили в Госсовете Крыма.
Как уже сообщал «Новый День», суд уже рассмотрел ряд исков о компенсации за водную и энергетическую блокады полуострова. Общая сумма ущерба превышает 14 триллионов рублей.
Сейчас начинается работа по оценке вреда, нанесенного продуктовой, транспортной блокадами, государственным экоцидом и лингвоцидом. Будет выставлен счет и за теракты, включая удары по Крымскому мосту.
Симферополь, Мирослава Мельник
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