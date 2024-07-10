В Крыму из-за Минобороны закрыли доступ в популярный заповедник

В Раздольненском районе Крыма закрыли проезд на территорию Бакальской косы. Об этом сообщил глава районной администрации Денис Олейник.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Бакальская коса имеет статус заповедника: уникальный природный ландшафтно-рекреационный парк включает в себя косу, Бакальское озеро с целебными грязями и прибрежный аквальный комплекс. Поэтому здесь бывает много туристов.
Однако 10 – 11 июля на территории Раздольненского района проводятся учения Минобороны РФ, поэтому вход и въезд на территорию ландшафтно-рекреационного парка «Бакальская коса» закрыт на 2 дня.
Симферополь, Мирослава Мельник
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