В Крыму начинается летнее нашествие медуз: вода у побережья в Черном море прогрелась до +25 градусов, в Азовском – до +26. Это создает благоприятные условия для стрекающих.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», количество медуз у крымских берегов, по мнению специалистов, может расти до начала осени – на этот период приходится цикл их размножения и пик активности у черноморского побережья.

В Азовском море ситуацию осложняет процесс увеличения солености и поступление органических веществ, загрязняющих воду – в таких условиях медузы чувствуют себя весьма комфортно.

В глобальном плане для решения проблемы необходимо сокращать экологические риски и антропогенную нагрузку. В качестве тактического решения предлагается использовать заградительные сетки.

«Заградительные сети – единственный возможный вариант, – цитирует РИА Новости Крым ведущего научного сотрудника лаборатории хемоэкологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидата биологических наук Сергея Алемова. – В мире есть такая практика в районах, где есть опасные медузы, столкновение с которыми может доводить до летальных случаев. Кроме физических барьеров других мер нет: никакой ультразвук, любые волны не помогут. Они все равно будут подходить, поскольку перемещаются с течениями, а течения проходят вдоль берега».

По словам ученого, вреда медузам заграждения не нанесут, так как сети ставятся только в районе пляжей. Возложить обязанность по установке заграждений предлагается на благоустроителей пляжных территорий, но процесс должен быть согласован с профильными службами, которые дают права на проведение работ в прибрежных акваториях – информационные сообщения должны быть доведены до малого флота, чтобы избежать аварий.

Правда, сети будут терять в эффективности после штормов, но влюбом случае сократят риск контакта человека с медузой.

Отметим, что крымские медузы относительно безопасны – аурелии не жалят вообще, а контакт с корнеротом не несет смертельно опасных последствий, но может вызвать аллергию или приступ паники, что, в свою очередь, может привести заглатыванию воды и утоплению.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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