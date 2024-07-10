Работодателям Крыма рекомендовали сокращать рабочий день в жару

Роспотребнадзор рекомендовал крымским работодателям сокращать рабочий день: на полуострове установилась аномальная жара, температура воздуха даже в тени достигает +40 градусов.

Как передает РИА «Новый День», санитарные врачи рекомендуют сокращать рабочее время на 1 – 4 часа в зависимости от условий труда.

«Если температура в рабочем помещении, которое не оборудовано кондиционерами, повышается до +28,5 градуса, мы рекомендуем сокращать рабочий день на один час, – сообщила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Екатерина Иваниченко. – Если температура достигает 29 градусов – на два часа, в случае прогревания воздуха до 30,5 градуса и выше – на 4 часа».

Труд на открытом воздухе при температуре свыше +32 градусов вообще считается работой в экстремальных условиях, поэтому рекомендуется любые работы проводить только утром и вечером, когда температура воздуха не превышает +30 градусов. Если даже в это время столбики термометров поднимаются выше, рекомендуется проводить на рабочем месте не более 20 минут, потом столько отдыхать в прохладном помещении.

Однако далеко не все работодатели соблюдают эти рекомендац, потому что они не носят обязательного характера. Соответствующий приказа Министерства труда и соцзащиты РФ до сих пор не вступил в силу.

«На сегодняшний день рассматривается изменения в Трудовой кодекс, которые говорят о том, для каких категорий граждан можно сократить рабочее время, – говорит председатель комитета по трудовому законодательству Торгово-промышленной палаты Крыма Светлана Зайцева. – Туда хотят добавить данные рекомендации. Пока это только предложение, внесенное в Госдуму. На данный момент ни один федеральный закон такой конкретики не имеет ".

Правда, статья 214 Трудового кодекса РФ четко определяет обязанности работодателя по созданию условий труда, соответствующих санитарным и другим требованиям, в том числе по созданию микроклимата, позволяющего работать в нормальных условиях. Плюс действует закон о специальной оценке условий труда, который дает возможность определять параметры при измерении опасных условий на рабочих местах.

«У работодателя нет обязанности сокращать рабочий день в жару, однако если он не в состоянии обеспечить безопасные условия труда, работодатель обязан объявить простой, –цитирует Зайцеву РИА Новости Крым. – В этом случае он оплачивается из расчета не менее двух третей заработка (тарифной ставки или оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя)».

За игнорирование условий труда, угрожающих здоровью и жизни сотрудников, работодателю грозит административная ответственность. Но ряд работодателей это игнорирует.

«У нас есть обращения от работников, в том числе тех, которые трудятся и на открытой местности, и в помещениях. Есть, к сожалению, и летальные исходы, когда сотрудник умер на рабочем месте в период такой аномальной температуры, – рассказала председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма (ФНПК) Надежда Краденова. – Недавно скончалась женщина-виноградарь, она работала в поле, почувствовала себя плохо. Раньше она жаловалась на сердце».

Сейчас многие профсоюзные организации пытаются включить пункт о льготах и гарантиях, включая сокращенный рабочий день и дополнительные оплачиваемые перерывы в жару, в коллективные договоры.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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