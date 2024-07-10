Ученые пытаются уберечь Черное море от опасного убийцы

Севастополь, Июль 10 (Новый День, Лиана Макоба) –Севастопольские ученые будут искать способы борьбы с убийцей моллюсков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Институт биологии южных морей получил грант Российского научного фонда на исследование зеленой микроводоросли Coccomyxa parasitica, вызывающей болезни и последующую гибель двустворчатых моллюсков.

Эта водоросль уже прочно обосновалась в Японском и Белом морях. В результате там фиксируется массовая гибель мидии, гребешка, анадары. Эти микроорганизмы вызывают поражения раковины и воспалительные процессы в мягких тканях, снижают продолжительность жизни моллюсков.

В Черном море опасная водоросль пока не зафиксирована, однако риск ее появления очень высок, так как многие марикультурные хозяйства полуострова завозят материал для выращивания деликатесных видов, поскольку многие деликатесные виды из регионов распространения паразита.

Поэтому перед учеными ФИЦ ИнБЮМ поставлена задача изучить адаптационные механизмы водорослей, оценить опасность для черноморских марикультурных хозяйств и предложить варианты противодействия.

© 2024, РИА «Новый День»

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