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Среда, 10 июля 2024, 17:46 мск

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В Севастополе иностранец пытался легализоваться под чужим именем

Гражданин Армении пытался легализоваться в Севастополе под чужим именем.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском управлении МВД, мужчину уже выдворяли из России. Он вернулся на родину, сменил имя, отчество, фамилию и приехал в Севастополь.

Однако в базе МВД остались его отпечатки пальцев.

Напомним, все иностранцы, собирающиеся находится в России более 90 дней, обязаны в числе прочего пройти дактилоскопическую регистрацию.

Сняв отпечатки с вновь прибывшего гражданина Армении и сравним их с имеющимися в базе, сотрудники миграционной службы установили настоящую личность мигранта.

Суд принял решение о его повторном выдворении из страны.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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