В Севастополе иностранец пытался легализоваться под чужим именем

Гражданин Армении пытался легализоваться в Севастополе под чужим именем.
Как сообщили РИА «Новый День» в городском управлении МВД, мужчину уже выдворяли из России. Он вернулся на родину, сменил имя, отчество, фамилию и приехал в Севастополь.
Однако в базе МВД остались его отпечатки пальцев.
Напомним, все иностранцы, собирающиеся находится в России более 90 дней, обязаны в числе прочего пройти дактилоскопическую регистрацию.
Сняв отпечатки с вновь прибывшего гражданина Армении и сравним их с имеющимися в базе, сотрудники миграционной службы установили настоящую личность мигранта.
Суд принял решение о его повторном выдворении из страны.
Севастополь, Олег Яковенко
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