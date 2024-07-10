Крымчанам доставляли небезопасную еду

Более ста компаний, занимающихся доставкой предприятий готовой еды в Крыму и Севастополе, работают с нарушениями. Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора. Проверки проводились на фоне массовых заболеваний ботулизмом в Москве, Московской области, Казани и Нижегородской области, а также сальмонеллезом в Бурятии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Крыму и Севастополе выявлены нарушения в работе 116 предприятий по приготовлению и доставке готовых блюд.

Четверть этих компаний работали без регистрации в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии «ВетИС» или скрывали адреса фактического производства. Часть компаний не имела ветеринарных сопроводительных документов на продукты, из которых готовили блюда по заявленным в Интернете меню.

«Не исключено попадание на стол потребителю некачественной и опасной продукции, – заявили в ведомстве. – По всем фактам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, а также выданы соответствующие рекомендации».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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