Крым одолевает американская бабочка

Крым начала одолевать американская бабочка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», этот вредитель пожирает листья 230 видов деревьев и кустарников. Особенно любит Повреждаемые шелковицу, яблоню, сливу, черешню, грецкий орех, грушу, айву, абрикос, персик, черемуху, шиповник. В связи с многоядностью, высокой плодовитостью и наличием нескольких поколений за год представляет большую опасность. Особенно большой вред наносит после появления второго поколения.
Американская бабочка появилась на территории СССР в 1952 году на территории Закарпатской области УССР. В 70-х годах прошлого века добралась и до Крыма. Сейчас заселяет практически весь юг России. Активизируется в жаркую погоду.
В этом году первыми появление назойливого и опасного вредителя заметили жители Севастополя. Они жалуются, что бескрылая бабочка донимает их не только в садах и городских дворах, но и дома: ее находят в сумках, карманах одежды, капюшонах.
Горожане интересуются, будут ли обрабатывать зеленые территории от вредителя, но местные власти их беспокойства пока не разделяют.
Севастополь, Лиана Макоба
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