В Севастополе запретили большинство массовых мероприятий на открытом воздухе

В Севастополе запретили проводить на открытом воздухе массовые мероприятия, в которых участвует более 50 человек.

«Летом традиционно проходят выставки, спектакли под открытым небом, концерты, спортивные соревнования, на которые зачастую приходит много людей. Но сейчас у нас действует средний уровень реагирования, и из-за того, что атаки на город происходят нередко, наша главная задача – обеспечить безопасность людей», – заявил губернатор Михаил Развожаев.

Даже если в мероприятии участвует не более 50 человек, организаторы обязаны обеспечить для участников возможность одновременного укрытия в объектах капитального строительства в случае опасности. Место для укрытия должно располагаться максимум в 2-3 минутах ходьбы от места проведения мероприятия.

При организации городских массовых мероприятий органами власти необходимо предварительного согласовать меры безопасности с Оперативным штабом.

«Если обеспечить безопасность людей не получается, от проведения мероприятия нужно отказаться», – подчеркнул градоначальник.

Севастополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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