Пляжи Феодосии открывать пока не собираются

Пляжи Феодосии по-прежнему закрыты для купания. Об этом сообщили городские власти со ссылкой на Роспотребнадзор.

Как уже сообщал «Новый День», 3 июля произошла авария на коллекторе, стоки пошли по реке Байбуге в море. Поскольку устье расположено в зоне городских пляжей, все их временно закрыли для купания.

На сегодняшний день слив сточных вод из коллектора в море остановлен, однако пробы морской воды пока не соответствуют санитарным требованиям. Дело в том, что вода в Феодосийском заливе прогрелась до +25 градусов Цельсия. При такой температуре очистительная способность моря существенно снижена, а когда температура поднимется до +26 градусов, обеззараживающее действие практически прекратится и начнется активное размножение патогенной микрофлоры.

«Сейчас назвать точную дату начала полноценной работы пляжей невозможно. Как только результаты покажут безопасность купания, будет принято решение. На данный момент предписание Роспотребнадзора остается в силе, пляжи города закрыты для купания», – заявил начальник территориального отдела межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Василий Мизин.

Феодосия, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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