В Алуште отдыхающие на пляже избили спасателя, который попросил их выйти из штормящего моря.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел рядом с рестораном «Водолей» на набережной. Спасатель и любители морского экстрима дрались прямо в воде. Очевидцы запечатлели конфликт на видео.
Теперь в ситуации разбирается полиция.
«Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий по установлению причастных лиц и обстоятельств произошедшего», – сообщили в МВД РК.
Алушта, Лиана Макоба
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