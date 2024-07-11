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Четверг, 11 июля 2024, 10:55 мск

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В Алуште отдыхающие на пляже избили спасателя

В Алуште отдыхающие на пляже избили спасателя, который попросил их выйти из штормящего моря.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел рядом с рестораном «Водолей» на набережной. Спасатель и любители морского экстрима дрались прямо в воде. Очевидцы запечатлели конфликт на видео.

Теперь в ситуации разбирается полиция.

«Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий по установлению причастных лиц и обстоятельств произошедшего», – сообщили в МВД РК.

Алушта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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