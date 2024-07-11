Следователи выясняют, почему река в Симферополе сменила цвет и запах

Жителей Симферополя встревожило состояние реки Славянки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,в районе железнодорожного вокзала река побелела и начала дурно пахнуть. Горожане предположили, что кто-то сливает в реку отходы.

Ситуацией заинтересовался Следственный комитет. Руководитель СК РФ Владимир Бастрыкин поручил крымским коллегам доложить о результатах проверки по факту нарушения природоохранного законодательства.

«Неустановленное предприятие осуществляет сброс неочищенных отходов в реку Славянку, что приводит к загрязнению водоема, образованию неприятного запаха и гибели флоры и фауны. Многочисленные обращения местных жителей результатов не принесли, мер к устранению нарушений не принимается.

В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю начата процессуальная проверка», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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