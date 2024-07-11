В Керчи мошенники оставили без квартир более 100 пенсионеров и алкоголиков

В Керчи полиция и ФСБ пресекли деятельность мошенников в сфере недвижимости.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, с 2019 года мошенники искали пожилых одиноких людей, либо злоупотребляющих алкоголем или имеющих психические расстройства, в чьей собственности находятся объекты недвижимого имущества, в том числе долевой собственности.

Им злоумышленники обещали заменить ветхое жилье на более новое, либо погасить имеющиеся долги по коммунальным услугам. Получив согласие на право перепродажи квартиры от имени собственника, злоумышленники выселяли собственников в имеющуюся у них комнату в общежитии, где умышленно создавали условия морального и физического давления, а также поставляли в большом количестве спиртосодержащую продукцию. В следствии чего, потерпевшие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подписывали предлагаемые документы по продаже своего жилья, либо имеющиеся доли в квартире.

Недвижимость переписывалась на самих фигурантов или на подконтрольных им лиц, в дальнейшем реализовывалась. Вырученные деньги, подозреваемые тратили на личные нужды.

В настоящее время ущерб от продажи по 7 фактам недвижимости составил более 20,6 млн рублей.

Продажа еще одной квартиры не состоялась, так как полицейские пресекли преступную деятельность злоумышленников.

Двух мошенников задержали. Ими оказались двое ранее судимых местных жителя, 1981 и 1986 года рождения. В местах проживания злоумышленников в результате проведения обыскных мероприятий изъято большое количество документов, обнаружена и изъята спиртосодержащая жидкость. Экспертиза показала, что представленная жидкость содержит в своем составе опасные вещества.

Следователями СО УМВД России по Керчи возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительное расследование продолжается. Проводится проверка еще по 112 объектам недвижимости.

Керчь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube