В Севастополе упал большой православный крест

В Инкермане рухнул с постамента и разбился большой православный крест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пятиметровый поклонный крест, изготовленный из инкерманского камня и весящий несколько тонн, был установлен на восточной стороне Монастырской горы рядом с крепостью Каламита в память о святом Клименте.

Местные жители обнаружили его упавшим и разбитым на части.

Выдвигается несколько версий: крест уронили специально, но для этого нужно было постараться; крест повалил сильный ветер; причиной падения сооружения стали недавние подземные толчки, связанные с сейсмической активностью в этом районе.

Сейчас в ситуации разбирается полиция Севастополя.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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