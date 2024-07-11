В реке Салгир обнаружили свалку пластика и высокое содержание ДДТ

В реке Салгир устроили свалку пластика – ее обнаружили ученые севастопольского Института биологии южных морей во время экспедиции вдоль русла реки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в районе села Красная зорька посреди реки обнаружилась гора старых столов и стульев.

«Такое впечатление, что туда сбрасывали какой-то склад ненужных пластмассовых изделий – стулья, столы, пластиковые мешки и так далее», – рассказала ведущий научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Людмила Малахова, отметив, что из пластмассовых изделий в воду поступают вредные химические вещества – пластификаторы.

В среднем течении реки зафиксирован высокий уровень загрязнения пестицидами, в том числе дихлордифенилтрихлорэтан или ДДТ. Такие вещества быстро выпадают в осадок и копятся в донных отложениях. При этом на территории Симферопольского уровень загрязнения намного меньше, что позволило сделать вывод: в среднем течении реки есть источник загрязнения.

Скорее всего, это остатки старых химикатов на заброшенных складах. Прося местных жителей сообщить, есть ли такие склады в районе села Красная зорька Симферопольского района, а также сел Искра и Пятихатка в Красногвардейском районе.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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