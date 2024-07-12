Глобальное потепление вызовет в Крыму катастрофические последствия

Глобальное потепление может обернуться для Крыма катастрофическими атмосферными и геоморфологическими явлениями. Об этом заявил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главную опасность для полуострова представляют не высокие температуры, а температурные перепады и сопутствующие им явления: ураганы и катастрофические ливни. По словам ученого, эти процессы уже начинают давать о себе знать, о чем можно судить по аномальным ливневым осадкам.

Следом будут активизироваться и другие опасные явления – оползни, обвалы и так далее.

«Это звенья одной цепи, и они неизбежны», – заключил Вахрушев, добавив, что с такими аномальными явлениями Крым столкнется уже в текущем году.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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